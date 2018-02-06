كازاخستان: نرجح انعقاد أستانا-9 الشهر الجاري

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف، أن أطراف عملية أستانا للتسوية السورية، يحضرون لعقد الجولة التاسعة من المحادثات.

وقال عبد الرحمانوف في تصريح صحفي في العاصمة الكازاخستانية اليوم الثلاثاء: "المعلومات التي نتلقاها من الدول الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، تؤكد أن الأطراف المعنية تضع ترتيبات الجولة الجديدة من المحادثات وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا".

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وأضاف: "الموعد قد يكون في الثلث الأخير من فبراير الحالي"، مشيرا إلى أن "هذه المعلومات تتطلب تأكيدا نهائيا من الدول الضامنة".

يذكر أن الجولة الأخيرة من مباحثات أستانا، جرت يومي 21 و22 ديسمبر الماضي، وتلتها خطوات أخرى في إطار التسوية السورية، منها المحادثات بين الأطراف السورية تحت إشراف الأمم المتحدة في فيينا، ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية أواخر يناير الماضي.

المصدر: إنترفاكس

متري سعيد