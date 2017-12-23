كازاخستان ترحب باتفاقات أستانا الجديدة حول سوريا

أفاد المكتب الصحفي بوزارة خارجية كازاخستان، بأن بلاده ترحب بصدور بيان مشترك للدول الضامنة لعملية أستانا (إيران وروسيا وتركيا) في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات.

واعتبر البيان الصادر عن الوزارة تقدما ملحوظا "تنسيق الدول الضامنة للوائح المتعلقة بمجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين"، وكذلك تنسيق "البيان المشترك بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية في سوريا، بما في ذلك من مواقع التراث الثقافي لليونيسكو".

وقالت خارجية كازاخستان، إن الأطراف ستواصل تنفيذ الإجراءات والجهود المنسقة بهدف ضمان الاتجاه نحو تخفيض العنف بشكل لا تراجع فيه. وتم التشديد على أهمية الجهود اللاحقة في مجال تعزيز نظام وقف النار، وضمان العمل الفعال لكل مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا.

وتعتزم الدول الضامنة التعاون بشكل وثيق في إطار تحضير وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 29-30 يناير 2018 بمشاركة ممثلي كل أطياف المجتمع السوري.

ويدعو البيان الصادر في ختام اللقاء الثامن في أستانا، ممثلي الحكومة والمعارضة السورية إلى "الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي البلاد وبطبيعة الدولة غير القابل للتجزئة، وإلى التعاون بنشاط". ولهذه الغاية، ستعقد الدول الضامنة الثلاث اجتماعها التحضيري الخاص في سوتشي في 19-20 يناير 2018.

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وتجدر الإشارة إلى أنه تشارك في عملية أستانا وفود الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا وحكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة المسلحة السورية ووفد الأمم المتحدة برئاسة الممثل الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، فضلا عن ممثلين عن الأردن والولايات المتحدة بصفة مراقبين.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين