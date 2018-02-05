هايلي تتهم روسيا بعرقلة جهود منع استخدام الكيميائي في سوريا

وجهت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، اتهامات لروسيا بعرقلة الجهود لمنع استخدام السلاح الكيميائي في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنه، متهمة دمشق باستخدام الكلور

وقالت هايلي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "خلال العام الماضي رأينا في هذا المجلس بلدا واحدا يحمي استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، من خلال رفض محاسبته".."هناك تقارير حول استخدام القوات الحكومية السورية لغاز الكلور ضد السكان عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك يوم أمس الأحد"، مشيرة إلى أن هناك "أدلة دامغة" على ذلك.

وقالت المندوبة الأمريكية: "آمل بأن تتخذ روسيا الخطوات اللازمة لكي يتبنى مجلس الأمن الدولي بيانا يدين الهجمات الكيميائية"... "هذه هي الخطوة الأولى فقط، والهدف يجب أن يكون إنهاء استخدام هذا السلاح".

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وفي معرض حديثها عن مشروع القرار الروسي حول آلية التحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا، قالت هايلي، إن هذا المشروع "لا يتوافق مع المعايير" المطلوبة، مشيرة إلى أن المشروع "يتجاهل استنتاجات التحقيق الذي كانت روسيا تؤيده قبل أن يحدد المحققون أن نظام الأسد هو المسؤول".

واتهمت المندوبة الأمريكية روسيا بأنها تريد اختيار المحققين للآلية الجديدة ووضع معايير غير مناسبة للتحقيق، معتبرة أن مثل هذه الآلية لن تكون موضوعية.

وأضافت، أن مشروع القرار الروسي "يقوض مبادئنا الأساسية بشأن الأسلحة الكيميائية"، حسب قولها.

وأكدت هايلي أن "التزامات نظام الأسد وفقا للقرار رقم 2118 واضحة، فعليه أن يوقف استخدام كافة الأسلحة الكيميائية فورا، وعليه معالجة الثغرات فيما يخص تعهداته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإتلاف كافة أسلحته الكيميائية المتبقية تحت مراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

المصدر: RT

أنطون زوييف