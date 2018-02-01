جعجع: سندافع عن حقنا عبر مؤسسات الدولة دون أي تدخل خارجي

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع دعمه لدفاع الحكومة عن حقوق لبنان في حقل غاز متنازع عليه مع إسرائيل، محذرا في ذات الوقت من تحويل المسألة إلى جزء من الصراع الإقليمي.

وفي رده على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بخصوص التنقيب عن الغاز في ما يعرف بالحقل رقم 9 في البحر المتوسط، قال جعجع في بيان أصدره اليوم الخميس: "إذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي يعتبر أن الحقل رقم 9 على الحدود اللبنانية الجنوبية ملك له فإن الحكومة اللبنانية ومن ورائها الشعب اللبناني بأكمله يعتبرون أن الحقل ملكا لنا"

وأطلق جعجع تحذيرا لتل أبيب من التفكير في اعتماد أي أسلوب لحل الخلاف خارج "الوسائل القانونية المعتمدة دوليا"، مشيرا إلى استعداد حكومة لبنان وجيشه وشعبه "لاتخاذ كل القرارات اللازمة... للدفاع عن مصالحنا"، فالقضية ليست " مسألة عدد دبابات وطائرات وإنما مسألة حق وطني ومصداقية دولية وعربية يتمتع بها الشعب اللبناني، مصداقية كبيرة وتعاطف كبير مع الجيش اللبناني عربيا ودوليا".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

مع ذلك، شدد جعجع على ضرورة بقاء الموضوع "مسألة حقوق وطنية لبنانية بدلا من أن تنقلب جزءا من الصراع الكبير في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه "في هذه الحال بالذات تتولى الحكومة اللبنانية بوكالتها عن الشعب اللبناني بأسره وحصرا معالجة هذا الملف وعدم تدخل أي طرف آخر لبناني أو غير لبناني فيه".

وكان القادة اللبنانيون ومنهم الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري، قد رفضوا ما وصفوه بـ"التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية الجديدة"، مؤكدين على حق لبنان في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية.

بدوره، تعهد حزب الله بـ"التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية، والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته".

وكان ليبرمان وصف إعلان لبنان مناقصة بشأن حقل الغاز رقم 9 بـ"تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات"، داعيا إلى عدم تقديم عروض حول حقل تعود ملكيته لإسرائيل وليس للبنان "بكل المقاييس"، حسب تعبيره.

المصدر: المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان + وكالات

متري سعيد