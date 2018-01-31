عون: تصريح ليبرمان حول بلوك 9 للغاز تهديد للبنان

رد الرئيس اللبناني ميشال عون على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول بلوك رقم 9 للغاز في المتوسط بالقول إنه تهديد للبنان وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية.

يأتي ذلك بعد أن وصف ليبرمان إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 بـ"تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات"، داعيا إلى عدم تقديم عروض.

واعتبر ليبرمان، خلال مؤتمر حول الأمن عقد اليوم الأربعاء، أن بلوك رقم 9 الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع على الحدود بين البلدين تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان "بكل المقاييس".

الرئيس عون: كلام ليبرمان عن البلوك رقم 9 تهديدٌ للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 31 января 2018 г.

المصدر: حساب الرئاسة اللبنانية في "تويتر" + رويترز

إينا أسالخانوفا