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عون: تصريح ليبرمان حول بلوك 9 للغاز تهديد للبنان

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عون: تصريح ليبرمان حول بلوك 9 للغاز تهديد للبنان
twitter.com/lbpresidency
الرئيس اللبناني ميشيل عون
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رد الرئيس اللبناني ميشال عون على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول بلوك رقم 9 للغاز في المتوسط بالقول إنه تهديد للبنان وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية.

يأتي ذلك بعد أن وصف ليبرمان إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 بـ"تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات"، داعيا إلى عدم تقديم عروض.

واعتبر ليبرمان، خلال مؤتمر حول الأمن عقد اليوم الأربعاء، أن بلوك رقم 9 الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع على الحدود بين البلدين تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان "بكل المقاييس".

المصدر: حساب الرئاسة اللبنانية في "تويتر" + رويترز

إينا أسالخانوفا

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