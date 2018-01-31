حزب الله ردا على ليبرمان: سنتصدى لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية

اعتبر "حزب الله" اللبنانية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول بلوك 9 للغاز "تعبيرا جديدا عن الأطماع الإسرائيلية في ثروات لبنان".

وقال حزب الله في بيان له، اليوم الأربعاء: "إننا إذ نعبر عن تأييدنا لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد، نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية، والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته".

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كما قال "حزب الله" إن تصريحات ليبرمان "تندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة".

هذا، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن ملكية البلوك رقم 9 للغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط والواقع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، تعود لإسرائيل.

المصدر: قناة المنار

أنطون زوييف