عون: الشارع ليس مكانا لحل الخلافات السياسية

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن اللجوء إلى الشارع لحل الخلافات السياسية يؤذي الاستقرار الذي ينعم به لبنان وسط جواره الملتهب، مؤكدا أن ما حصل في اليومين الماضيين يجب ألا يتكرر.

وقال عون، خلال اجتماع مع وفد الرابطة المارونية برئاسة النقيب أنطوان قليموس في قصر بعبدا اليوم، إن "الشارع لم يكن يوما مكانا لحل الخلافات السياسية، بل المكان الطبيعي هو المؤسسات الدستورية.

وذلك في إشارة إلى تداعيات تصريح لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وصف فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"البلطجي".

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الرئيس عون: المكان الطبيعي لحل الخلافات السياسية هو المؤسسات الدستورية لا الشارع — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 31 января 2018 г.

وأكد عون تصميمه "على ممارسة الصلاحيات التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية من دون زيادة ولا نقصان، وذلك انطلاقا من القسم الذي أداه والخطاب الذي حدد فيه توجهاته خلال ولايته الرئاسية".

الرئيس عون يؤكد لوفد الرابطة المارونية تصميمه على ممارسة الصلاحيات التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية من دون زيادة ولا نقصان — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 31 января 2018 г.

وجدد الرئيس اللبناني التزامه بـ"اتفاق الطائف"، داعيا إلى "تطبيقه من دون انتقائية واحترام مبادئ وثيقة الوفاق الوطني التي تحمي الوحدة الوطنية وتصونها وتحقق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني كافة".

وشدد على أنه لن يتغاضى "عن المخالفات القانونية التي تحصل"، لافتا إلى أن "من يعرقل مسيرة الإصلاح لا يريد الخير للبنان واللبنانيين، كما لا يريد بناء دولة القانون والمؤسسات".

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المصدر: موقع الرئاسة اللبناية الإلكتروني

إينا أسالخانوفا