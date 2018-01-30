عون: ما حصل على الأرض خطأ كبير بني على خطأ

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في أعقاب التوترات السياسية والأمنية التي شهدها لبنان مؤخرا بعد تصعيد الخطاب بين مختلف القوى السياسية.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، "أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعتبر أن ما حدث البارحة على الصعيدين السياسي والأمني، أساء إلى الجميع وأدى إلى تدني الخطاب السياسي بما لا يليق باللبنانيين".

وقال ميشال عون في البيان إن "ما حصل على الأرض خطأ كبير بني على خطأ، لذلك فإني من موقعي الدستوري والأبوي أسامح جميع الذين تعرضوا لي ولعائلتي، وأتطلع إلى أن يتسامح أيضا الذين أساؤوا إلى بعضهم البعض، لأن الوطن أكبر من الجميع، وهو أكبر خصوصا من الخلافات السياسية التي لا يجوز أن تجنح إلى الاعتبارات الشخصية، ولا سيما أن التسامح يكون دائما بعد إساءة".

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وأضاف: "القيادات السياسية مطالبة اليوم بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات الكثيرة التي تحيط بنا، وأهمها المحافظة على الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية، وعدم التفريط بما تحقق من إنجازات على مستوى الوطن خلال السنة الماضية".

ويأتي ذلك بعد تسريب تصريحات لجبران باسيل وزير الخارجية اللبناني وصهر الرئيس عون، انتقد فيها رئيس البرلمان نبيه بري بعبارات شديدة اللهجة، ما أثار توترات بين التيار الوطني الحر وحركة "أمل". وشهد لبنان يوم الاثنين مظاهرات لأنصار "أمل" و"حزب الله" أمام المكتب المركزي للتيار الوطني الحر وإحراق الإطارات وإطلاق نار.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

أنطون زوييف