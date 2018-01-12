إحباط محاولة اقتحام مركز حدودي بين المغرب وإسبانيا

أعلنت قوات الأمن المغربية، أنها أحبطت محاولة أكثر من 40 مهاجرا إفريقيا، تجاوز مركز حدودي يفصل البلاد عن مدينة سبتة، الخاضعة لإسبانيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول بمفوضية أمن "الفنيدق" على الحدود مع سبتة أن قوات الأمن تمكنت من صد محاولة اقتحام جماعية للمركز الحدودي "باب سبتة".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن أحد المهاجرين نجح في اجتياز الجدار الحدودي الذي يصل ارتفاعه خمسة أمتار.

إلى ذلك تعيش قوات الأمن الإسبانية في الجانب الآخر من المركز الحدودي، حالة تأهب تحسبا لنجاح تسلل أعداد أخرى من المهاجرين غير الشرعيين.

ويرابط مئات المهاجرين بالغابات المجاورة لبلدة "بليونش" المحاذية للسياج الحدودي مع سبتة، إذ يقيمون هناك بشكل جماعي بانتظار الفرص المواتية للهجرة السرية نحو جنوب إسبانيا أو اجتياز الأسلاك الحدودية ودخول سبتة.

المصدر: الأناضول

نادر همامي