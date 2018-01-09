خبيرة مصرية: مصر وإريتريا تشكلان تحالفا حول "سد النهضة"

قالت هبة البشبيشي، الخبيرة في العلاقات الأفريقية، إن زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى مصر، أكبر دليل على نشاط واهتمام القيادة المصرية بالقارة الأفريقية.

وأضافت البشبيشي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن إريتريا تعد دولة داخل الأمن القومي المصري، إذ لها جزر داخل البحر الأحمر، فضلا عن أن إريتريا من دول الجوار لإثيوبيا، ولها دور كبير في أزمة سد النهضة، وقد تقوم بشرح وجهة النظر المصرية حول هذا الملف".

وأوضحت الخبيرة أن مصر تتوجه إلى إقرار سياسة الأحلاف السياسية في أفريقيا، وإريتريا تمتلك من المقومات ما يؤهلها لعقد تحالف مع مصر.

المصدر: مواقع مصرية