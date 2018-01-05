داليا جنبلاط تكشف حقيقه الأنباء عن زواجها من صديقتها!

أثارت صورة مرفقة بتعليق باللغة الإنجليزية نشرتها داليا جنبلاط، ابنه السياسي اللبناني وليد جنبلاط، على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت داليا على صورتها باللغة الإنجليزية: "مع زوجتي، أن تكوني في حياتي امتياز لي.. جنبا إلى جنب حتى نشيخ حبيبتي".

https://www.instagram.com/daliajay

وتفاوتت ردود الفعل ما بين مدافع ومدين للصورة. حيث اعتبر البعض أن ما كتبته داليا يعتبر بمثابة إعلان لتوجهها للمثلية الجنسية وزواجها من صديقتها المذكورة.

لست مع المثلية ولكن احترم الحرية والصدق برافو داليا جنبلاط محترمة حالها ومقتنعة بخياراتها — Fatme Safa (@SafaFatme) ٤ يناير، ٢٠١٨

حيث كتب أحد المعلقين: "لست مع المثلية ولكن احترم الحرية والصدق.. برافو داليا جنبلاط محترمة حالها ومقتنعة بخياراتها".

بينما اعتبر آخرون أن ما كتبته كان مجرد خطأ إملائي أو سوء فهم للغة الإنجليزية، وفهم القراء غر ما أرادته داليا.

وكتب أحد المعلقين على الصورة: "أحيانا يقع الإنسان في خطأ إملائي أو كلامي.. بكون قاصد شيء وينفهم شيء ثاني كل واحد معروف معدنه وأنا ما عم دافع عن حدن بس الظلم حرام وخصوصي توضح الموضوع والكل يعرف مين الست داليا جنبلاط".

وردت داليا على تم تداوله عنها وأوضحت حقيقه الصورة، فكتبت موضحة "الصورة بريئة وتجمعني بصديقة الطفولة" .. "آسفة لأن مخيلة البعض قادتهم بهذا الاتجاه".

اليوم وقفنا تضامناً مع حرية الاعلام والتعبير ولا نقاش في الحريات العامة، ولكن في لبنان والذي لطالما شكل الاعلام المهني والحر جزءاً لا يتجزأ من ثروته الفكرية ومنارةً مضيئة في عالمنا العربي، نتأسف للهفوات المتسرعة تغطيةً لأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، فقط للحصول على نسبة متابعة اكبر.. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) ٤ يناير، ٢٠١٨

من جانبه، علق نجل النائب وليد جنبلاط، تيمور عبر حسابه على تويتر، على موضوع شقيقته قائلا: "اليوم وقفنا تضامنا مع حرية الإعلام والتعبير ولا نقاش في الحريات العامة، ولكن في لبنان والذي لطالما شكل الإعلام المهني والحر جزءا لا يتجزأ من ثروته الفكرية ومنارة مضيئة في عالمنا العربي، نتأسف للهفوات المتسرعة تغطيةً لأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، فقط للحصول على نسبة متابعة أكبر".

بعض التحقيق الموضوعي في أي ملف كان، يساهم في تبيان الحقائق. اعتقد، وكوني من متدرجي النهار، ان تلك هي أسس الصحافة والإعلام التي تليق بمهنة سقط لها شهداء منذ مئة عام ولَم ترضخ. #الصحافة_مسؤولية — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) ٤ يناير، ٢٠١٨

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وأضاف تيمور في تغريدة أخرى: "بعض التحقيق الموضوعي في أي ملف كان، يساهم في تبيان الحقائق. أعتقد، وكوني من متدرجي النهار، أن تلك هي أسس الصحافة والإعلام التي تليق بمهنة سقط لها شهداء منذ مئة عام ولَم ترضخ".

المصدر: وكالات

أحمد باديان