علا الفارس تكشف سبب عودتها لـMBC في يوم تجديد "بيعة الملك سلمان"

كشفت المذيعة الأردنية، علا الفارس، عن سبب عودتها ظهورها على شاشه "MBC" في يوم تجديد "بيعة الملك سلمان" الذي استفز بدوره مغردين سعوديين .

وقالت الفارس في حسابها على "إنستغرام": "قررت أن أظهر اليوم (البيعة)، لأنه يوم مميز في المملكة، ولأقول لمن عشت معهم أفراحهم وأحزانهم على مدى 14 عاما، أن ظهوري اليوم في حلقة خاصة رسالة واضحة مني أنني شخصيا لا أحمل في داخلي أي نية إساءة لأي طرف ولن أقابل الإساءة بالإساءة لأي جهة رغم كل الاستفزاز المستمر من البعض".

وأضافت الفارس: "خصومي تمكنوا من التأثير على هاشتاقي لكنهم لم ولن يؤثروا علي ولا على الصورة التي لن يمحوها عاقل من رأسه بسبب تغريدة الخطأ الوحيد فيها أنها احتملت التأويل".

وتابعت الفارس: "اليوم أقدم اعتذارا شديد اللهجة لنفسي التي دفعت ثمن وضوحها كثيرا وأعدها من اليوم أن أقدرها بما يليق بها وبما بذلت وصنعت وحيدة متسلحة برضى الوالدين وتوفيق الله عز وجل".

ماغضب الشعب السعودي إلا لوطنه وقادته

فكيف يتم إعادة هذه المذيعة مرة أخرى بيوم البيعة !!

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أي استفزاز هذا !!

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#لا_لعودة_علا_فارس_mbc_بيوم_البيعهpic.twitter.com/28iHwMGqYL — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

#لا_لعودة_علا_فارس_mbc_بيوم_البيعه

من يقف خلف إعادة علا الفارس في يوم البيعة أراد إهانة الشعب السعودي @AwwadSAlawwad — هيام (@H5i5a7) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

واختتمت بقولها: "أعتذر لأسرتي وأبي رحمه الله على ما نالوا من شتائم لا تليق بهم، وأعتذر لمن اقتص جزءا من مقدمة برنامجي في إحدى الإذاعات الأردنية وصورني بطلة قومية! فأنا والله غردت حالي حال الجميع .. الأبطال هم هناك على الأرض" في فلسطين.

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وكانت قناة "MBC" أعادت المذيعة علا الفارس للظهور مجددا على شاشتها بعد إيقافها أسبوعين، بسبب تغريدة نشرتها اعتبرها مغردون مسيئة للسعودية.

وظهرت الفارس في برنامجها المعتاد "MBC في أسبوع" في "يوم البيعة"، الأمر الذي أغضب عددا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفين عودتها في هذا اليوم بالذات بـ"إهانة للشعب السعودي".

المصدر: وكالات

أحمد باديان