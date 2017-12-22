السعوديون يحتجون على عودة علا الفارس إلى "MBC"

أعادت قناة "MBC" المذيعة الأردنية علا الفارس للظهور مجددا على شاشتها بعد إيقافها أسبوعين، بسبب تغريدة نشرتها اعتبرها مغردون مسيئة للسعودية.

وظهرت الفارس اليوم على في برنامجها المعتاد " MBC في أسبوع"، الأمر الذي أغضب عددا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفين عودتها بـ "إهانة للشعب السعودي".

تكفين قولي علا الفارس ترا رجعوها mbc وهي قاهرتنا😅 — 🇸🇦 (@itsemmzz) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

نرفض عودتها واستفزوا الشعب السعودي يوم البيعة ورجعوها بعد تمتعها بإجازة كم يوم ....!!!

#لا_لعودة_علا_فارس_mbc_بيوم_البيعه — همسAlwatan (@jj___ksa) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

ماغضب الشعب السعودي إلا لوطنه وقادته

فكيف يتم إعادة هذه المذيعة مرة أخرى بيوم البيعة !!

.

أي استفزاز هذا !!

.

#لا_لعودة_علا_فارس_mbc_بيوم_البيعهpic.twitter.com/28iHwMGqYL — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

#لا_لعودة_علا_فارس_mbc_بيوم_البيعه

من يقف خلف إعادة علا الفارس في يوم البيعة أراد إهانة الشعب السعودي @AwwadSAlawwad — هيام (@H5i5a7) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

بينما وصف مغردون آخرون عودة الفارس إلى القناة بالمنصفة، وتمنوا أن تستمر في عملها.

عودة موفقة للمتألقة علا الفارس #mbc_في_اسبوع — بوعابد (@al_ain992) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

عنوان فقط كفيل بجلب سخرية مليار و نص فرد خخخخخخخخخ عودة مذيعة يغضب شعب يا رباه 😂😂😂😂😂🤗🤗🤗 أهلا بعودة الجميلة علا فارس نورتي الشاشة ❤ @OlaAlfares#علا_الفارسhttps://t.co/6YyHYYOdtw — Soufiane loubnan (@SFNloubnan) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

إقرأ المزيد

وكانت إدارة "MBC" أوقفت المذيعة الأردنية علا الفارس بعد موجة غضب طالت الشارع السعودي، عقب نشرها تغريدة عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: وكالات

أحمد باديان