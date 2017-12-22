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السعوديون يحتجون على عودة علا الفارس إلى "MBC"

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السعوديون يحتجون على عودة علا الفارس إلى
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أعادت قناة "MBC" المذيعة الأردنية علا الفارس للظهور مجددا على شاشتها بعد إيقافها أسبوعين، بسبب تغريدة نشرتها اعتبرها مغردون مسيئة للسعودية.

وظهرت الفارس اليوم على في برنامجها المعتاد " MBC في أسبوع"، الأمر الذي أغضب عددا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفين عودتها بـ "إهانة للشعب السعودي".

بينما وصف مغردون آخرون عودة الفارس إلى القناة بالمنصفة، وتمنوا أن تستمر في عملها.

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وكانت إدارة "MBC" أوقفت المذيعة الأردنية علا الفارس بعد موجة غضب طالت الشارع السعودي، عقب نشرها تغريدة عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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