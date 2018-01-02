السيسي يعيين عبدالله العبسي بطريركا للروم الكاثوليك
Reuters
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين البطريرك يوسف العبسي واسمه في شهادة الميلاد "جوزيف عبدالله العبسي" بطريركا للروم الكاثوليك.
والعبسي مولود في دمشق سنة 1946، حيث نص القرار الجمهوري على أن يكون ممثلا قانونيا لطائفة الروم الكاثوليك في مصر.
ووفقا للمادة الثانية من القرار، الذي نشر بالجريدة 31 ديسمبر الماضي، يمنح البطريرك يوسف العبسي الجنسية المصرية.
المصدر: المصري اليوم
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