الجيش السوري يستعيد قرية أبودالي في ريف حماة

أعلن مصدر في الجيش السوري استعادة قواته لقرية أبودالي في ريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات مسلحي "جبهة النصرة" فيها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" السورية الرسمية بأن وحدات من الجيش، بالتعاون مع القوات الرديفة، "واصلت عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي الشرقي، واستعادت خلالها السيطرة على قرية أبودالي بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم".

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ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة تقوم بتمشيط القرية لتفكيك الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في القرية لإعاقة تقدم وحدات الجيش ولإيقاع أكبر الأضرار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وخلال اليومين الماضيين، بسط الجيش، بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، سيطرته على قرية أم حارتين، وعدد من القرى والتلال، أهمها المشيرفة والطامة والمغارة والوارد والدجاج وتل المقطع في ريف حماة الشمالي الشرقي.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهرين عملية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب لاجتثاث مسلحي "جبهة النصرة"، أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات، بعد تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وكانت أبودالي، وغيرها من القرى والبلدات في المنطقة، وقعت في قبضة "جبهة النصرة" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما تمكنت "هيئة تحرير الشام" - التي تشكل عناصر "جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة سابقا) معظم مسلحيها - من إحراز نجاحات في هجوم شنته على مواقع للقوات الحكومية في ريف حماة الشمالي الشرقي.

المصدر: سانا + وكالات

قدري يوسف