مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 05:20 GMT

    الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية (فيديو+ صور)

    اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن ومخيمات في الضفة الغربية وشرعت بأعمال تجريف تخللتها اشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات.

    الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية (فيديو+ صور)
    Globallookpress

    وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني بإصابة شاب و3 أطفال (9 و10 و13 سنة) بشظايا رصاص حي بالرأس أطلقته القوات الإسرائيلية في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

    وتحدثت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات واشتباكات وصفت بـ"العنيفة" عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عسكر وسط عمليات دهم واقتحام لمنازل المواطنين.

    وقال شهود عيان إن "قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة المساكن الشعبية بنابلس".

    واعتقل الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا (طالب جامعي) من بلدة جينصافوط شرقي مدينة قلقيلية بعد اقتحام منزل عائلته.

    واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيمي طولكرم ودمر بنيتهم التحتية وسط حظر للتجوال، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

    وقالت وكالة "وفا" "اقتحم عدد كبير من آليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة المدينة من محورها الغربي وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض".

    وأضافت أن "دوريات جابت شوارع المدينة وتحديدا شارع مسجد المرابطين ودوار العليمي ودوار خضوري ومحيط مستشفى الإسراء التخصصي وشارع نابلس والحي الشرقي باتجاه الأحياء المؤدية إلى مخيم طولكرم".

    ودفعت القوات الإسرائيلية بمزيد من آلياتها الثقيلة إلى جميع مداخل طولكرم.

    وفي تطور لاحق حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفيي "ثابت ثابت الحكومي" و"الإسراء التخصصي" بالمدينة.

    ونشرت القوات الإسرائيلية قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف أحياء المدينة، وفرضت حصارا على مخيم طولكرم.

    وقالت مصادر "احتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها للأحداث في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة وقامت بمصادرة هوياتهم".

    الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية (فيديو+ صور)
    طولكرم

    وأحدثت القوات الإسرائيلية تشويشا كبيرا على شبكات الإنترنت في المدينة ومخيماتها.

    ودمرت جرافات الجيش الإسرائيلي ممتلكات المواطنين والبنى التحتية أثناء سيرها باتجاه مخيم نور شمس الواقع في مدينة طولكرم.

    الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية (فيديو+ صور)
    اقتحام مخيم نور شمس

     المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الخارجية الألمانية "تتفاجأ" بإلغاء اللقاء مع وزير الخارجية الهنغاري بعد زيارة موسكو

    أخبار العالم

    زيلينسكي: الاتفاق مع بولندا ينص على إمكانية اعتراضها الصواريخ والمسيرات في مجالنا الجوي

    أخبار العالم

    أوربان يبلغ نتائج زياراته إلى كييف وموسكو وبكين إلى مجلس الاتحاد ومكتب المفوضية الأوروبية