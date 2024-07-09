وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني بإصابة شاب و3 أطفال (9 و10 و13 سنة) بشظايا رصاص حي بالرأس أطلقته القوات الإسرائيلية في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

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وتحدثت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات واشتباكات وصفت بـ"العنيفة" عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عسكر وسط عمليات دهم واقتحام لمنازل المواطنين.

وقال شهود عيان إن "قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة المساكن الشعبية بنابلس".

واعتقل الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا (طالب جامعي) من بلدة جينصافوط شرقي مدينة قلقيلية بعد اقتحام منزل عائلته.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيمي طولكرم ودمر بنيتهم التحتية وسط حظر للتجوال، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وكالة "وفا" "اقتحم عدد كبير من آليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة المدينة من محورها الغربي وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض".

وأضافت أن "دوريات جابت شوارع المدينة وتحديدا شارع مسجد المرابطين ودوار العليمي ودوار خضوري ومحيط مستشفى الإسراء التخصصي وشارع نابلس والحي الشرقي باتجاه الأحياء المؤدية إلى مخيم طولكرم".

ودفعت القوات الإسرائيلية بمزيد من آلياتها الثقيلة إلى جميع مداخل طولكرم.

وفي تطور لاحق حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفيي "ثابت ثابت الحكومي" و"الإسراء التخصصي" بالمدينة.

ونشرت القوات الإسرائيلية قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف أحياء المدينة، وفرضت حصارا على مخيم طولكرم.

وقالت مصادر "احتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها للأحداث في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة وقامت بمصادرة هوياتهم".

وأحدثت القوات الإسرائيلية تشويشا كبيرا على شبكات الإنترنت في المدينة ومخيماتها.

ودمرت جرافات الجيش الإسرائيلي ممتلكات المواطنين والبنى التحتية أثناء سيرها باتجاه مخيم نور شمس الواقع في مدينة طولكرم.

المصدر: RT