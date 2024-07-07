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وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 07 يوليو 2024، وفقا للآتي": «

1- الساعة 08:45: استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.‏

2- استهداف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع.

3- الساعة 11:50: استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا واصابته بشكل مباشر، مما أدى لِتدمير جزء ‏من تجهيزاته واندلاع حرائق بداخله، وذلك في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع.

5- بعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في ‏نقطة المقتل، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها بشكلٍ مباشر واندلعت النيران فيها وأوقعوا جنود العدو بين قتيلٍ وجريح.

6- الساعة 14:45: استهداف موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

7- استهداف مقر قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة أييليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏معروب.

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8- استهداف المواقع ‏العسكرية في ليمان بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدتي ‏الناقورة وعيتا الشعب.

9- شن هجوم جوي بأسراب متتالية من المسيّرات الانقضاضية على ‏مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي ( مرصد التزلج الشرقي) في ‏جبل حرمون في الجولان السوري المحتل واصابت قببه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ‏ومنظوماته الفنية مما أدى الى تدمير الأجهزة المستهدفه واندلاع النيران فيها بشكل كبير، وذلك في إطار الرد ‌‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع».







المصدر: RT