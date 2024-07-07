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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 09:08 GMT

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ضرورة وقف حرب غزة وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تخض حروبا طويلة الأمد، وأن قوات الاحتياط غير مؤهلة لهذه الحروب.

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه
    Gettyimages.ru

    نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات صادمة صدرت عن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عندما اعترف فيها بأن الجيش الإسرائيلي يعتمد على قوات الاحتياط  التي يزجها في الحروب الطويلة.

    وأضاف لابيد: "يجب وقف الحرب وإعادة جميع الأسرى عن طريق عقد صفقة، إسرائيل لم تكن يوما مع الحروب الطويلة لأن جيشنا يعتمد على الاحتياط وهو غير مؤهل لحروب مثل هذه".

    وييتعارض هذه التصريحات من المعارضة الإسرائيلية في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة القائمة حاليا بضرورة الاستمرار في الحرب إن لم يكن توسعتها على الجبهات الأخرى مثل لبنان.

    وقبل أيام قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن الحرب "إذا توقفت لن أكون في الحكومة"، مشددا على أن "التوصل إلى اتفاق مع حماس ممنوع".

    المصدر: RT

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