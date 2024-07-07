نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات صادمة صدرت عن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عندما اعترف فيها بأن الجيش الإسرائيلي يعتمد على قوات الاحتياط التي يزجها في الحروب الطويلة.

ראש האופוזיציה @yairlapid קורא אצל #ספי_ויניר: "צריך להפסיק את המלחמה, לעשות עסקה ולהחזיר את החטופים הביתה, משם כבר נעשה חושבים. תפיסת המלחמה של ישראל תמיד הייתה נגד מלחמות ארוכות. הצבא שלנו מבוסס על מילואים אנחנו לא מתאימים למלחמות ארוכה"@sefiova @yanircozin pic.twitter.com/e1Dk8QKFKM — גלצ (@GLZRadio) July 7, 2024

وأضاف لابيد: "يجب وقف الحرب وإعادة جميع الأسرى عن طريق عقد صفقة، إسرائيل لم تكن يوما مع الحروب الطويلة لأن جيشنا يعتمد على الاحتياط وهو غير مؤهل لحروب مثل هذه".

وييتعارض هذه التصريحات من المعارضة الإسرائيلية في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة القائمة حاليا بضرورة الاستمرار في الحرب إن لم يكن توسعتها على الجبهات الأخرى مثل لبنان.

وقبل أيام قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن الحرب "إذا توقفت لن أكون في الحكومة"، مشددا على أن "التوصل إلى اتفاق مع حماس ممنوع".

المصدر: RT