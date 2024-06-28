"حزب الله" يعلن تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم السبت تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال في بيان "دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الجمعة 28 يونيو 2024".

- القطاع الشرقي:

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1- استهداف ‏تجمع لجنود إسرائيليين في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

2- استهداف موقع رويسة ‏القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- استهداف موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على ‏اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل وخصوصا في بلدة كفركلا.

5- استهداف مبنى يستخدمه الجنود الإسرائيليون في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ردا على ‏اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية والمنازل وخصوصا في بلدة كفركلا.

- القطاع الغربي:

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1- استهداف الأجهزة ‏التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة ردا على ‏اعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل وخصوصا في بلدة شيحين.

3- هجوم جوي بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة "كتيبة المدفعية 411" في جعتون ‏استهدف خيم استقرار ومبيت ضباط وجنود وإصابته بدقة.

وذكر الإعلام الحربي في حزب الله أن الهجوم الجوي أوقع عددا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل ‏وجريح بالإضافة إلى اندلاع حرائق في المقر ردا على ‏اغتيال قام به الجيش الإسرائيلي في بلدة سحمر.

المصدر: RT