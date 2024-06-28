"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه قاعدة بيريا التابعة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها، استهدف خلالها قاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف قاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي، المقر الرئيسي بالمنطقة الشمالية، تضم مقر كتيبة الباتريوت، وكتيبة القبة الحديدية".

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق صواريخ والأماكن المستهدفة، وحريق كبير في غابة بيريا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي وحرائق في عدة أحياء في صفد بعد القصف بعشرات الصواريخ من جنوب لبنان.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، إن قوات الجيش "هاجمت أهدافا مسلحة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل".

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المصدر: RT