الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه "أهدافا مسلحة" لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إن قوات الجيش "هاجمت أهدافا مسلحة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال الليل".

وأضاف المتحدث في بيان: "أغارت طائرات سلاح الجو ليلا على مبان عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الخيام"، مشيرا إلى أنه "تعرض هيكل عسكري آخر للحزب لهجوم في منطقة العديسة بجنوب لبنان"ز

وكان "حزب الله" نشر في وقت سابق ملخصا لعملياته النوعية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي في العديد من المواقع المهمة عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الخميس.

وأوضح الإعلام الحربي لـ "حزب الله" في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 27-06-2024، وفقا للآتي:

- القطاع الشرقي:

1- ا‏لساعة 17:30 استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

-القطاع الغربي:

1- استهداف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري عبر هجوم جوي بمسيرات إنقضاضية أصابهم إصابة مباشرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح.

2- استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي ‏التي طالت مدينة النبطية وبلدة سحمر".

المصدر: RT