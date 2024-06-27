"حزب الله" يعلن تنفيذ 3 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته النوعية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي في العديد من المواقع المهمة عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الخميس.

وأوضح الإعلام الحربي لـ "حزب الله" في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 27-06-2024، وفقا للآتي:

- القطاع الشرقي:

1- ا‏لساعة 17:30 استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

-القطاع الغربي:

1- استهداف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري عبر هجوم جوي بمسيرات إنقضاضية أصابهم إصابة مباشرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح.

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2- استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي ‏التي طالت مدينة النبطية وبلدة سحمر".

هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي وحرائق في عدة أحياء في صفد بعد القصف بعشرات الصواريخ من جنوب لبنان. فيما نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" فيديوهات لحريق في غابة بيريا عقب القصف الصاروخي، ولحظة إطلاق الصواريخ في سماء صفد.

كما قال نائب أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إنهم لن يتركوا تهديدات إسرائيل تؤثر سلبا عليهم على الإطلاق، مؤكدا أنها تحفزهم على المزيد من الاستعدادات احتياطا.

المصدر: RT