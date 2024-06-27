إعلام عبري: انقطاع الكهرباء واشتعال الحرائق في مناطق من الشمال بينها صفد بعد صواريخ حزب الله (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي وحرائق في عدة أحياء في صفد بعد القصف بعشرات الصواريخ من جنوب لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "عشرات الصواريخ أطلقت نحو صفد وأنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في المدينة".

המטח לאזור צפת: עשרות שיגורים זוהו, דיווחים על הפסקות חשמל בעיר@_Gitsis_https://t.co/4SIfVoubvb — גלצ (@GLZRadio) June 27, 2024

وأفادت الشرطة أن "حرائق اندلعت في عدة أماكن في مدينة صفد إثر القصف القادم من لبنان، وألحقت أضرارا بالممتلكات".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن "القبة الحديدية اعترضت عشرات الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو الشمال".

كما أضافت: "حسب المعلومات فقد تم إطلاق أكثر من 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو المستوطنات الإسرائيلية، إذ دوت صفارات الإنذار في الريحانية، دلتون، عموقة، وكاديتا". مشيرة إلى أن معظم الصواريخ أُطلقت نحو صفد.

هذا ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" فيديوهات لحريق في غابة بيريا عقب القصف الصاروخي الأخير، ولحظة إطلاق الصواريخ في سماء صفد.

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد لحريق كبير في غابة بيريا، والقصف العنيف برشقة صاروخية وسط هلع وصراخ المواطنين في صفد.

هذا وحذر خبراء من أن حربا مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" ربما تؤدي إلى تأثيرات كبيرة وسلبية على قطاع الطاقة في البلاد.

كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت أن تل أبيب "لا تريد حربا" ضد تنظيم "حزب الله" لكن بإمكانها أن تلحق "ضررا جسيما بلبنان".

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المصدر: RT