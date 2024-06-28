بالفيديو.. حزب الله يوجه ضربة دقيقة لمبنى يستخدمه الجيش الإسرائيلي في مستوطنة "شلومي"

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة مشاهد من عملية نفذها واستهدف خلالها مبنى في مستوطنة "شلومي" الإسرائيلية في الجليل الغربي، مؤكدا إصابته إصابة مباشرة.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المبنى مع تعليق عليه: "استهدفنا بالأسلحة المناسبة مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة (شلومي) وأصبناه إصابة مباشرة".

هذا ويتبادل حزب الله وإسرائيل على لسان قياداتهما التهديدات والتحذيرات، وسط دعوات دولية لخفض التصعيد وتجنب الدخول في حرب قد تتحول إلى صراع إقليمي أشمل.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقف هذه العمليات "رهن بتوقف العدوان على غزة".

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مصادر أن الجيش الأمريكي يقوم بتحريك قواته بالقرب من لبنان وإسرائيل لإجلاء مواطنيه في حال تصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

كما أشارت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن معلومات استخباراتية أمريكية إلى أن "حربا واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قد تحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة" إذا لم يتوصل الجانب الإسرائيلي وحركة "حماس" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر:RT