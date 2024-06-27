"إن بي سي نيوز": الجيش الأمريكي يحرك قواته قرب لبنان وإسرائيل تحسبا للمواجهة مع حزب الله

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مصادر أن الجيش الأمريكي يقوم بتحريك قواته بالقرب من لبنان وإسرائيل لإجلاء مواطنيه في حال تصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وأوضحت "إن بي سي نيوز" نقلا عن ثلاثة مسؤولين دفاعيين أمريكيين ومسؤول أمريكي سابق أن "البنتاغون يقوم بتحريك قوات الجيش الأمريكي بالقرب من إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء المواطنين الأمريكيين مع اشتداد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله".

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وأضافت أن "الولايات المتحدة تتفاوض أيضا مع حلفائها في الشرق الأوسط لتنسيق عمليات الإجلاء المحتملة وأي عمليات عسكرية للتحالف".

وأشارت إلى أن "السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس واسب" (USS Wasp)، ووحدة الاستطلاع رقم 24 التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، القادرة على تنفيذ العمليات الخاصة، تحركت إلى البحر الأبيض المتوسط ​​يوم الأربعاء للانضمام إلى سفينة الإنزال "يو إس إس أوك هيل" وسفينة أخرى في مجموعتها البرمائية الجاهزة".

وقال المسؤولون إن "السفينة واسب ستعمل في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتكون جاهزة لعمليات إجلاء بمساعدة عسكرية ومهام أخرى".

وقالت "إن بي سي نيوز" إن "واشنطن تشعر بقلق متزايد من قيام إسرائيل بتنفيذ غارات جوية وهجوم بري محتمل في لبنان خلال الأسابيع المقبلة".

هذا وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن معلومات استخباراتية أمريكية أن "حربا واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قد تحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة" إذا لم يتوصل الجانب الإسرائيلي وحركة "حماس" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن خطط لإجلاء الأمريكيين من لبنان أو التوصية بمغادرة مواطنيها البلاد.

المصدر: RT + "إن بي سي نيوز"