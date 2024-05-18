"ديلفري".. ضبط شخص يوزع المخدرات في مدينة بنغازي الليبية (صور)

أعلنت مديرية أمن بنغازي شمال شرق ليبيا يوم السبت ضبط شخص يقوم بالإتجار بالمخدرات وتوزيعها حسب الطلب والتوصيل المنزلي "ديلفري".

وأوضحت المديرية في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" أنها تلقت معلومات عن أحد الأشخاص يقوم بالاتجار بمادة الحشيش وتوزيعها "ديلفري" بواسطة مركبة آلية نوع "هيونداي" في منطقة سيدي حسين.

وعند انتقال القوة الأمنية شاهدت الشخص المطلوب وضبطته.

وذكرت أنه كان بحوزته قطع من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي قدره 1795 دينارا وقنينة خمر نصف لتر.

وتبين خلال التحقيقات أن المتهم من مواليد 1990 واعترف بالاتهامات المنسوبة إليه، حيث جرى إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مديرية أمن بنغازي

مديرية أمن بنغازي

المصدر: RT