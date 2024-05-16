لبنان.. الادعاء على "تيك توكر" بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم الادعاء على الـ"تيك توكر" المعروف باسم "دكتور فود" بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها.

وذكرت قناة الـLBCI أن قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، ادعى على جورج حنا ديب المعروف بـ"دكتور فود"، بجرم تصنيع والاتجار وتهريب المخدرات، مبينة أنه حددت جلسة لاستجوابه لدى القاضي الدغيدي يوم الاثنين المقبل.

وكانت معلومات انتشرت في أوائل شهر مايو الحالي عن تهريب "دكتور فود" كمية من المخدرات داخل مغلفات البسكويت التابعة لعلامته التجارية، وردا على ذلك قال الأخير في مقطع فيديو إنه يفتخر بقاعدته الجماهيرية الكبيرة في لبنان والدول العربية، مرجحا أن يكون هذا السبب الرئيسي "خلف كمية الأخبار الكاذبة والسلبية" التي ينشرها بعض الأشخاص عنه وعن علامته التجارية.

وادعى أن كل الأخبار التي يتم الترويج لها هي عبارة عن كمية كبيرة من الكذب التي تهدف فقط إلى تشويه سمعته وسمعة علامته التجارية التي وصفها بالاستثنائية.



كذلك، نشر "دكتور فود" صورة تضمنت عبارات نفت جملة وتفصيلا كل ما تم تداوله عن تهريب المخدرات، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة في منصة "انستغرام".

وكشفت مصادر قضائية لقناة "الجديد" أنه "في العام 2024، تم ضبط بعض منتجات "دكتور فود" بينما كانت متجهة نحو تركيا عبر المطار، وتبين من التحقيقات حينها أنه اعترف بتعاطي المخدرات، لكنه أوضح أن هذه المواد المضبوطة لا تمت له بصلة".

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية