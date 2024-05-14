لبنان.. تطورات جديدة في قضية عصابة "التيك توكرز" لاغتصاب الأطفال

كشفت قناة "MTV Lebanon" عن تطورات جديدة في قضية عصابة "التيك توك" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها.

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وذكرت "MTV Lebanon" أنه وفقا لمعلوماتها، جرى توقيف عنصر جديد في عصابة الـ"تيك توك" يدعى م. ع. وهو متورط أساسي في استدراج القصّر وعثر بحوزته على بعض الممنوعات.

معلومات mtv: توقيف عنصر جديد في عصابة الـ"تيك توك" يدعى م. ع. وهو متورط أساسي في استدراج القصّر وعثر بحوزته على بعض الممنوعات — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) May 14, 2024

وكانت قوى الأمن الداخلي اللبناني قد أعلنت يوم الأحد، القبض على متورطة في قضية عصابة "التيك توك" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، وقالت في بيان لها: "إلحاقا لبلاغينا الصادرين بتاريخَي 1 و5 مايو 2024، حول توقيف أفراد عصابة منظمة، ضالعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعرض لقاصرين باعتداءات جنسية وغيرها من الأعمال الشائنة والمخلة بالآداب، وتعميم صورة مشتبه به رئيسي باعتداءات جنسية على قاصرين.. نتيجة المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات، قامت عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية بالاستماع إلى إفادات عدد من المدعين والشهود والمشتبه بهم، أما القصر منهم فجرى الاستماع إليهم بحضور مندوبي حماية الأحداث، وبانتهاء التحقيق تم توقيف 10 أشخاص من المشتبه فيهم بهذه القضية، وإحالتهم إلى القضاء المختص".

وأضاف البيان: "بتاريخ 11 مايو 2024، أوقفت عناصر المكتب المذكور في محلة الليلكي مشتبها باستدراجها قاصرين بواسطة حساب "Tiktok" لصالح أفراد في العصابة"، متابعا: "التحقيق مستمر بإشراف القضاء، والعمل جار لتوقيف جميع المشتبه فيهم".

وأشار البيان إلى أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في لبنان، وجه مراسلات بهذا الخصوص إلى الدول التي يتواجد فيها المشتبه فيهم بالقضية بغية توقيفهم، ريثما تصدر النشرة الحمراء بحق كل منهم وفقا للأصول المتبعة في منظمة الإنتربول.

وكانت تقارير صحفية في وقت سابق قد ذكرت أن السلطات أوقفت المدعى عليها في ملف "التيكتوكرز" غدير.غ، والشهيرة بـ"جيجي غنوي"، ليل السبت في محلة الليلكي.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن عدد الموقوفين في قضية عصابة "التيكتوكرز" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، ارتفع إلى 10 أشخاص.

المصدر: "RT + "MTV Lebanon