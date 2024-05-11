لبنان.. تطوارت جديدة في قضية عصابة اغتصاب الأطفال و"تيك توكر" شهيرة تبرز فيها

كشفت تقارير صحفية لبنانية عن تفاصيل جديدة في قضية عصابة "التيك توك" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها.

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وأفادت صحيفة "النهار" بأن السلطات أوقفت المدعى عليها في ملف "التيكتوكرز" غدير.غ، والشهيرة بـ"جيجي غنوي"، ليل أمس في محلة الليلكي، إنفاذا لبلاغ البحث والتحري الذي أصدره المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني في سياق التحقيق الأولي مع الموقوفين في هذه القضية لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

وحسب "النهار"، فإن غدير هي المرأة الوحيدة في هذا الملف، وبتنفيذ مذكرة إلقاء القبض عليها بات عدد الموقوفين 11 شخصا و6 مدعى عليهم غيابيا بينهم "بول .م" المعروف بـ"جاي" و"بيتر . ن" المعروف بـ"ستيف" وتركي، فيما الثلاثة الباقون مجهولو كامل الهوية.

وكانت تقارير عدة قد أشارت إلى أن "جيجي" متهمة بالإسهام في استدراج الأطفال إلى حفلات جرى خلالها التحرش بهم واغتصابهم، وتعمل في محلات "ماتريكس" في برج حمود لصاحبها "آبو" المتورط كذلك في الملف.

وتعرف "جيجي" عن نفسها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ناشطة و"موديل".

كما ظهرت في عدة مقابلات مباشرة سابقة للحديث عن جمالها الذي تصفه بأنه غير عربي وتقول إنها "ميكسد ليبانيز وكورين (أي لديها العرقان الكوري واللبناني)"، لكون والدها لبنانيا وأمها كورية.

وذكرت أن الثراء الذي ظهر عليها في السنوات الأخيرة، تأسس من "فطنة المرء في معرفة الباب الذي تأتي منه الأموال ولا تطيّرها الريح".

⚠️ جيجي غنوي، سنارة #عصابة_اغتصاب الأطفال والشريكة في استدراجهم، ظهرت في فيديوهات عديدة مع قاصر في محل "ماتريكس" للثياب pic.twitter.com/3cI0926CrR — marc chidiac (@marc__chidiac) May 9, 2024

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية إن عدد الموقوفين في قضية عصابة "التيكتوكرز" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، ارتفع إلى 10 أشخاص.

المصدر: "النهار" + RT