وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على مدينة عسقلان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخا أطلق من قطاع غزة نحو عسقلان، أصاب شقة في المدينة وألحق أضرارا جسيمة بها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بداية أن الشقة التي أصابها الصاروخ كانت خالية من الناس وقت الاصطدام.

في حين أفاد مستشفى برزيلاي في عسقلان بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ على شقة في المدينة، وتم نقلهم إلى المركز الطبي لتلقي العلاج.

وليل السبت - الأحد، دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحاذية لقطاع غزة بعد سقوط صواريخ على المدينة.

وقالت بلدية عسقلان إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، سقط أحدهما على أحد المباني داخل المدينة، فيما تمكنت القبة الحديدية من إسقاط الثاني.

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جدير بالذكر أن كتائب القسام كانت قد أعلنت يوم السبت في بيانات عدة عن استهدافها لقوات ومعدات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ملحقة خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في اليوم ذاته مقتل جندي إضافي في صفوفه، كاشفا أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"