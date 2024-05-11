بعد لقاء هوكشتاين.. برّي يشرح رؤيته لآفاق حرب غزة والتوتر بين لبنان وإسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "الاتكال على المبادرة الأمريكية التي يقودها الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين لإعادة الهدوء إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل".

ونقل زوار برّي عنه قوله: "تعامل لبنان مع الورقة الفرنسية بطريقة لا تزعج الفرنسيين، إلا أن التعويل يبقى على هوكشتاين في انتظار عودته مجددا الى بيروت".

ونقلا عن زواره، يقول برّي إنّ الحرب الدائرة بشكلها الحالي جنوبا تبدو "بلا افق"، وأنه لا يعلم كيف ستنتهي انطلاقا من أن حرب غزة مجهولة الآفاق أيضا.

وقالوا أيضا إنه أبدى "قلقا بالغا" من حجم الدمار على طول الحدود الجنوبية، والذي تبدو خسائره هائلة بحسب التقديرات الأولية.

كما تخوف برّي من أن الظروف التي رافقت حرب عام 2006 قد لا تتكرر لجهة إعادة الإعمار، ما يعني أن هناك معضلة تلوح منذ الآن لجهة عدم الحصول على تمويل يعيد إعمار ما تهدم.

المصدر: صحيفة "نداء الوطن"