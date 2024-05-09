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مراسلتنا: إطلاق مسيرات انقضاضية وصاروخ "ثقيل" من جنوب لبنان على شمال إسرائيل

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مراسلتنا: إطلاق مسيرات انقضاضية وصاروخ
Gettyimages.ru
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أفادت مراسلتنا اليوم الخميس، بإطلاق مسيّرات انقضاضية من جنوب لبنان باتجاه موقع في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وإطلاق صاروخ ثقيل باتجاه محيط مستوطنة شلومي في الجليل الغربي.

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وذكرت مراسلتنا أنه تم "إطلاق مسيرات انقضاضية من جنوب لبنان باتجاه أحد المواقع الإسرائيلية في الجليل الأعلى"، في حين نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي

غارات جوية على أطراف بلدتي كفرشوبا وكفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأشارت مراسلتنا إلى "إطلاق مسيرة انقضاضية من جنوب لبنان باتجاه هدف في مستوطنة المطلة الإسرائيلية"، لافتة إلى أن "أحد الصواريخ الذي أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية أثناء محاولات اعتراض المسيرة الانقضاضية انفجر في أطراف مدينة الخيام محدثا دوي غارة جوية".

وأكدت مراسلتنا إطلاق صاروخ "ثقيل" من جنوب لبنان باتجاه محيط مستوطنة شلومي في الجليل الغربي.

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المصدر: RT

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