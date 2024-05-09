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مقتل 4 أشخاص في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بافليه بقضاء صور جنوبي لبنان (فيديو)

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مقتل 4 أشخاص في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بافليه بقضاء صور جنوبي لبنان (فيديو)
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أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم الخميس، مقتل 4 أشخاص في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارة في بلدة بافليه بقضاء صور جنوبي لبنان.

وكانت المعلومات الأولية أفادت بأن شخصين قتلا وجرح آخر في الغارة.

وحسب صحيفة "الأخبار" فإن المسيرة أطلقت أكثر من صاروخ على السيارة حتى أصابتها، مشيرة إلى أن شخصين على الأقل كانا على متنها.

يذكر أن بلدة بافليه هي خارج المنطقة الحدودية وتبعد أكثر من 10 كلم عن الحدود الجنوبية.

المصدر: RT

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