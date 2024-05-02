"شهداء الأقصى" التابعة لـ"فتح" تطالب بمحاسبة قتلة أبو الفول.. "حماس" و"الجهاد" تدعوان لـ"وحدة الصف"

أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح رفضها "ملاحقة المقاومين"، بعد مقتل عنصر في كتيبة طولكرم برصاص الشرطة الفلسطينية والتي قالت حركة حماس أن الحادثة "عار سياسي وسقوط وطني".

قتل أحمد أبو الفول وهو أحد عناصر "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وأحد قادة "كتيبة طولكرم"، برصاص قوة أمنية فلسطينية بعد نجاته من 3 محاولات اغتيال إسرائيلية سابقة.

وأكدت "كتائب شهداء الأقصى" في بيان لها: "نرفض ملاحقة المقاومين من قبل أجهزة لم تستطع حماية نفسها وشعبها من اعتداءات الاحتلال".

وأضاف البيان "نطالب بمحاسبة قتلة الشهيد أحمد أبو الفول ووقف ملاحقة المقاومين في كل محافظات الضفة".

بدورها قالت حركة "حماس" في بيان أن "ملاحقة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمقاومين في الضفة الغربية عار سياسي وسقوط وطني لا يخدم إلا الاحتلال".

وأدانت الحركة في تصريح صحفي مقتل ابو الفول، مطالبة بـ"ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الممارسات المرفوضة، ووضع تلك الأجهزة في مسارها الصحيح وواجبها في حماية شعبنا ونسيجه الاجتماعي".

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ودعت الحركة "أهلنا في طولكرم وعموم الضفة الغربية من مؤسسات وعائلات وفعاليات شعبية ووطنية للوحدة والترابط والوقوف صفًا واحدًا في وجه أدوات الفلتان الأمني، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال وجرائم مستوطنيه بحق أرضنا ومقدساتنا".

ودانت حركة الجهاد الإسلامي مقتل أبو الفول "الذي يطارده الاحتلال". وقالت "نؤكد أن هذه الجريمة تخدم العدو الصهيوني وتأتي تنفيذا لأهدافه بمطاردة المجاهدين وتصفيتهم".

وأكدت "نؤكد حرصنا على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال".

وأصدر الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية بيانا توضيحيا حول الحادثة قال فيه إن "القوة الفلسطينية تعرضت لإطلاق نار ما دفعها للرد".

المصدر: RT