مقتل عنصر بكتيبة طولكرم برصاص الشرطة الفلسطينية والناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية يصدر بيانا

أعلنت كتيبة طولكرم مقتل أحد عناصرها ويدعى أحمد أبو الفول برصاص أجهزة الأمن الفلسطينية باستهداف سيارة كان يستقلها، فيما أصدرت المؤسسة الأمنية بيانا توضيحيا حول الحادثة.

وقالت كتيبة مخيم نور شمس وكتيبة مخيم طولكرم في بيان أن "أجهزة الامن قامت بإستهداف سيارة يستقلها المجاهد أحمد أبو الفول وإطلاق النار مباشرة عليه وقد أعلن لاحقا استشهاده بعد محاولات لانعاشه". وقال البيان أن ما تعرض له أبو الفول "عملية اغتيال".

ودعت الفلسطينيين للخروج في مسيرات للتعبير عن رفضها لهذه الأحداث.

بدوره، قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، إنه "في سياق العمل المعتاد والمناط بأجهزة الأمن الفلسطينية لحماية أمن المواطنين وأثناء وجود دورية من قوات الأمن على دوار السلام في مدينة طولكرم قام أحد الأشخاص باستهداف أفراد الدورية بإطلاق النار المباشر عليهم".

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وأضاف أنه "في اطار التعليمات المستدامة لقوى الأمن لدرء المخاطر والتدرج باستخدام القوة بما يتناسب مع حجم الخطر الذي تتعرض له قوى الأمن قام الأفراد بالرد على مصدر إطلاق النار والذي أدى لإصابة مطلق النار عليهم وتم نقله لمستشفى رفيديا للعلاج".

وأكد دويكات في تصريح نقلته "وفا" أن "لا صحة لأي تصريحات أخرى حول هذا الموضوع".

وفي 21 مارس الماضي اندلعت اشتباكات بين أجهزة السلطة الفلسطينية الامنية وعناصر من الفصائل الفلسطينية في جنين، كانوا يطالبون بالإفراج عن معتقلين لدى السلطة الفلسطينية.

وتنشط فصائل فلسطينية في الضفة الغربية، وتنفذ هجمات مستمرة ضد الجيش الإسرائيلي. وتحاول تلك الفصائل تفادي الاشتباك مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي بدورها ترى أن تلك الاشتباكات "انحراف للبوصلة في مواجهة الإجرام الإسرائيلي.. وافتعال لأزمات داخلية لخلق الفوضى".