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الصين تعلن عن اختراق في محادثات "فتح" و"حماس" واتفاق على "الخطوة التالية"

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الصين تعلن عن اختراق في محادثات
Globallookpress
صورة أرشيفية لنساء فلسطينيات يحملن لافتات خلال مسيرة دعم للمصالحة الفلسطينية في غزة
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أعلن المتحدث باسم الخارجية لين جيان، أن حركتي "فتح" و"حماس" أعربتا بشكل كامل عن إرادتهما السياسية لتحقيق المصالحة الفلسطينية عبر الحوار والتشاور.

وأشار المتحدث الصيني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنه بناء على دعوة من الصين، وصل ممثلون عن حركة فتح وحركة حماس إلى العاصمة بكين مؤخرا لإجراء محادثات معمّقة وصريحة حول تعزيز المصالحة بين الفلسطينيين.

وأكد لين جيان أن الجانبين حققا في هذه المحادثات تقدما إيجابيا، وقال: "أعرب الجانبان بشكل كامل عن إرادتهما السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور، وناقشا العديد من القضايا المحددة، وحققا تقدما إيجابيا".

وأردف: "لقد اتفقا على مواصلة عملية الحوار هذه والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن".

واختتم المتحدث بأن الجانبين، فتح وحماس، يشيدان بدعم الصين الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، ووجها الشكر للصين على جهودهها في تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية وتوصلا إلى اتفاق بشأن الخطوة التالية للحوار".

المصدر: RT

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