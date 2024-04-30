وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في مصر

توفي، اليوم الثلاثاء، خالد نجل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مصر، أثناء تواجده في القاهرة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

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وقال ديوان مجلس النواب الليبي في بيان: يتقدم رئيس الديوان بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى رئيس المجلس في وفاة ابنه، داعين الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

ونعى المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي الراحل وقال في بيان: بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة نجل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقدم المكتب تعازي رئيس المركز الإعلامي إلى رئيس مجلس النواب، وموظفي المركز إلى عائلة الفقيد.

وقال مصدر ليبي، إن جثمان الفقيد خالد سيعاد للأراضي الليبية، ليدفن في مقابر العائلة، موضحا أنه سيعاد اليوم، حيث يجري الانتهاء من الإجراءات حاليا.

المصدر: القاهرة 24