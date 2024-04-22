الإمارات تستعد لموجة جديدة من الأمطار.. والأرصاد الجوية توضح التفاصيل

بددت الأرصاد الجوية الإماراتية مخاوف تكرار أمطار الأسبوع الماضي، قائلة إن الأمطار المتوقعة لهذا الأسبوع "لن تكون قابلة للمقارنة" بما حدث الأسبوع الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية هطولا استثنائيا للأمطار يعد الأول بكثافته منذ 75‬‎ سنة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاثنين صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وأن يصبح غائما خلال فترة الظهر.

وتظهر سحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية في البلاد ليلا وصباح غد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

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وأوضح المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا وتكون حركتها جنوبية شرقية وشمالية شرقية بسرعة 10 إلى 20 كيلومترا في الساعة وقد تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، ويحدث المدّ الأول في الساعة 12:23، والمدّ الثاني في الساعة 00:54، والجزر الأول في الساعة 18:22، والجزر الثاني في الساعة 07:10.

وتوقع المركز الوطني الإماراتي للأرصاد أن تكون حالة الطقس في البلاد من اليوم إلى الجمعة 22 - 26 أبريل على النحو التالي:

الاثنين.. فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية.

الثلاثاء.. فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على المناطق الشرقية.

الأربعاء.. غائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية الشرقية ظهرا مع انخفاض في درجات الحرارة.

الخميس.. غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية والشرقية.

الجمعة.. فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا مع احتمال سقوط أمطار على الجبال بعد الظهر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هطولات الأسبوع الماضي هي الأكثف منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثا استثنائيا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.

المصدر: وام