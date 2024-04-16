الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75‬‎ الماضية

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية هطولا استثنائيا للأمطار يعد الأول بكثافته منذ 75‬‎ سنة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذه الهطولات هي الأكثف منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

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وأكد المركز الوطني الإماراتي للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء تعد حدثا استثنائيا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.

وذكر المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" في مدينة العين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.

ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثا استثنائيا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.

المصدر: وام