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إعلام عراقي: طائرة أمريكية استهدفت منصة صواريخ استخدمت لقصف قاعدة شمال شرق سوريا

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إعلام عراقي: طائرة أمريكية استهدفت منصة صواريخ استخدمت لقصف قاعدة شمال شرق سوريا
AFP
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أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الأحد، بأن طائرة أمريكية استهدفت منصة صواريخ في الأراضي العراقية استخدمت لقصف قاعدة شمال شرق سوريا.

وأوضح المصدر لوكالة "شفق نيوز" أن "طائرة أمريكية قصفت المركبة التي كانت تحمل صواريخ لحظة إطلاقها نحو سوريا في ناحية زمار شمال الموصل".

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وأضاف أن "بعض الصواريخ سقطت داخل الحدود العراقية".

كما أشار إلى أن "طيرانا أمريكيا كثيفا يحلق بين الحدود العراقية السورية ضمن ناحيتي زمار وربيعة شمال غرب الموصل على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة الأمريكية في الأراضي السورية".

المصدر: وكالة "شفق نيوز"

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