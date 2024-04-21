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وسائل إعلام: إطلاق 5 صواريخ على الأقل من العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

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وسائل إعلام: إطلاق 5 صواريخ على الأقل من العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
AFP
قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
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قال مصدران أمنيان عراقيان في تصريح لوكالة "رويترز" إن 5 صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا يوم الأحد.

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والهجوم ضد القوات الأمريكية هو الأول منذ أوائل فبراير عندما أوقفت الجماعات المسلحة في العراق هجماتها ضد القوات الأمريكية.

وفي السياق، أفاد مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز" بإطلاق خمسة صواريخ انطلقت من قرية حمد أغا في ناحية زمار شمال غرب الموصل باتجاه القاعدة الأمريكية في قاعدة خراب الجير ضمن الأراضي السورية.

وأضاف أن الطيران الأمريكي حلق بشكل مكثف بين الحدود العراقية السورية ضمن ناحيتي زمار وربيعة شمال غرب الموصل على خلفية الهجوم الصاروخي.

وصرح بأن قوات من الجيش العراقي هرعت إلى موقع إطلاق الصواريخ دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالات

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