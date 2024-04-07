شاهد.. صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة

وثقت صور ومقاطع فيديو الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل RT في القطاع معلقا على الدمار "مدينة خان يونس وكأن زلزالا أصابها بعد 4 أشهر من احتلالها".

ووثقت المشاهد سكان مدينة خان يونس وهم يتفقدون الدمار الذي حل بالمدينة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

هذا جزء من الدمار الكبير الذي تركته قوات الاحتلال في مدينة خان يونس بعد انسحاب ألويته منها..

خراب ودمار وإجرام هذا هو ما يفعله المحتل المجرم في كل مكان يصل إليه جنوده

عدو الحضارة والبشرية الأول



تصوير: عمرو طبش pic.twitter.com/Hu3ju6DGh0 — Abo Adam (@sayed_moaati) April 7, 2024

The Israeli occupation forces withdraw from Khan Younis after causing massive destruction in the city.



دمار كبير خلف الاحتلال قبل انسحابه من مدينة خانيونس pic.twitter.com/bLlF7us7UA — Salsabeela Damati (@saldamati) April 7, 2024

Al Amal hospital is out of service after being destroyed by the occupation forces in Khan Younis city.



مستشفى الأمل يخرج عن الخدمة

تدمير كبير في مستشفى الامل في مدينة خانيونس نتيجة الدمار الذي لحق بمرافق المستشفى وتدمير الاسعاف الامر الذي سيفاقم من معاناة سكان المدينة. pic.twitter.com/FdRK1CiKR4 — Salsabeela Damati (@saldamati) April 7, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي انسحاب كامل قواته البرية من جنوب قطاع غزة يوم الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

وذكر في بيان "اليوم الأحد اختتمت الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي مهمتها في خان يونس، وغادرت قطاع غزة استعدادا للعمليات المستقبلية".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعليقا على انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من خان يونس، إن "حماس كمنظمة عسكرية شلت قدرتها عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة وقواتنا غادرت المنطقة تحضيرا لعملية في رفح".

وأضاف غالانت: "انسحاب القوات من خان يونس تم بعد أن شلت قدرات حماس عن العمل كمنظمة عسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة".

المصدر: RT