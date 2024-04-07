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شاهد.. صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة

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شاهد.. صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة
RT
صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة
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وثقت صور ومقاطع فيديو الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل RT في القطاع معلقا على الدمار "مدينة خان يونس وكأن زلزالا أصابها بعد 4 أشهر من احتلالها".

ووثقت المشاهد سكان مدينة خان يونس وهم يتفقدون الدمار الذي حل بالمدينة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

شاهد.. صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة
شاهد.. صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة
شاهد.. صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة
شاهد.. صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي انسحاب كامل قواته البرية من جنوب قطاع غزة يوم الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

وذكر في بيان "اليوم الأحد اختتمت الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي مهمتها في خان يونس، وغادرت قطاع غزة استعدادا للعمليات المستقبلية".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعليقا على انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من خان يونس، إن "حماس كمنظمة عسكرية شلت قدرتها عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة وقواتنا غادرت المنطقة تحضيرا لعملية في رفح".

وأضاف غالانت: "انسحاب القوات من خان يونس تم بعد أن شلت قدرات حماس عن العمل كمنظمة عسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة".

المصدر: RT

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