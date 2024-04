شاهد.. صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة

Al Amal hospital is out of service after being destroyed by the occupation forces in Khan Younis city.



مستشفى الأمل يخرج عن الخدمة

تدمير كبير في مستشفى الامل في مدينة خانيونس نتيجة الدمار الذي لحق بمرافق المستشفى وتدمير الاسعاف الامر الذي سيفاقم من معاناة سكان المدينة. pic.twitter.com/FdRK1CiKR4