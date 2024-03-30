"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف "هدفا حيويا" في الجليل

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأحد استهدافها لهدف حيوي بالجليل في شمال إسرائيل بالطيران المسيّر.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد 31 مارس 2024 ، هدفا حيويا في عيلبون بالجليل المحتل ، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

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وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، اعتراض طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من الأراضي السورية متجها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقد تبنت فصائل المقاومة في العراق بين الحين والآخر، قصف مناطق في إٍسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما حذرت ذات الفصائل، الولايات المتحدة، من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

المصدر: RT