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صورة تظهر إغلاق مدخل مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل بالسواتر الإسمنتية (صورة)

أخبار العالم العربي

صورة تظهر إغلاق مدخل مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل بالسواتر الإسمنتية (صورة)
AFP
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وسط الأنباء عن توجه لواء "جولاني" في الجيش الإسرائيلي شمالا إلى الحدود مع لبنان، انتشرت صورة بالإعلام العبري تظهر إغلاق مدخل مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل بالسواتر الإسمنتية.

وأظهرت الصورة المتداولة إغلاق مدخل مستوطنة كريات شمونة على الحدود مع لبنان بسواتر إسمنتية ضخمة وعالية.

صورة تظهر إغلاق مدخل مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل بالسواتر الإسمنتية (صورة)

 

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هذا وتزداد مؤخرا الاشتباكات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، حيث بدأت تطال المدنيين بشكل أكبر، إذ كان مراسلنا قد أفاد أمس الأربعاء بمقتل 7 لبنانيين في غارة جوية استهدفت مركزا للجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية.

وكان "حزب الله" قد نعى 6 من عناصره، 2 منهم مسعفان سقطا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي الناقورة وطير حرفا جنوب لبنان.

كما يقصف الجيش الإسرائيلي "أهدافا" في عمق لبنان، ما يجعل الجبهة تتخطى البلدات الجنوبية اللبنانية، وسط تحذيرات دولية وأممية من اتساع رقعة الحرب.

المصدر: RT

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