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"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا مطار بن غوريون في عمق إسرائيل بالطيران المسيّر

"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا مطار بن غوريون في عمق إسرائيل بالطيران المسيّر

أخبار العالم العربي

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأربعاء، استهدافها لمطار بن غوريون في عمق إسرائيل بالطيران المسيّر.

وفي بيان لها، قالت "المقاةمى الإسلامية في العراق": "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء ، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

يتبع..

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