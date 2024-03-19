"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا مطار بن غوريون في عمق إسرائيل بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأربعاء، استهدافها لمطار بن غوريون في عمق إسرائيل بالطيران المسيّر.

وفي بيان لها، قالت "المقاةمى الإسلامية في العراق": "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء ، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

يتبع..