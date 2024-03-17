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السعودية.. طفل يخطف الأنظار في الحرم المكي إثر تأثره خلال دعاء عبد الرحمن السديس (فيديو)

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السعودية.. طفل يخطف الأنظار في الحرم المكي إثر تأثره خلال دعاء عبد الرحمن السديس (فيديو)
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تأثر طفل بشكل عفوي في الحرم المكي خلال دعاء إمام الحرم والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، وسط تفاعل كبير بين النشطاء.

وبثت  قناة الإخبارية السعودية الدعاء كاملا معلقة عليه: "طفل يتأثر أثناء دعاء إمام الحرم المكي الشيخ د. عبدالرحمن السديس"، فيما يُسمع عبد الرحمن السديس في مقطع الفيديو وهو يدعو قائلا: "اعفو عنا يا كريم، اللهم يا مجيب دعوة المضطرين".

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وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "يا قلبي متاثر بموقف أبوه يناظر أبوه يبكي وهو يبكي خايف على أبوه ربي يحفظه لآهله"، وأضاف آخر: "حبيبي الله يذيقه حلاوة الإيمان".

السعودية.. طفل يخطف الأنظار في الحرم المكي إثر تأثره خلال دعاء عبد الرحمن السديس (فيديو)

المصدر: RT

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