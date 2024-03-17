مصر.. طفل ذكي وبارع يثير دهشة شيوخ الأزهر ويخلق تفاعلا في مواقع التواصل (فيديو)

أثار مقطع فيديو نشره الأزهر الشريف في مصر لطفل مشارك في مسابقة حفظ القرآن السنوية، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل، بعدما أظهر الطفل أنه يتمتع بذاكرة لافتة وبراعة فائقة في إجاباته.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر الأزهر الشريف مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "يُجيب ببراعة فائقة، وينطلق في إجاباته بمهارة لافتة، شكرا لكل من كان سببا في تميز هذه النبتة المباركة.. الطفل محمود صلاح من أروقة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم".

ويظهر في مقطع الفيديو الطفل محمود يجيب بسرعة بديهة وقدرة على تذكر الآيات والنصوص وتفاصيل الآيات بصورة ملفتة.

بسم الله ما شاء الله .. بارك الله فيه وفي والديه — ⚖️ Ahmed Mahgoub (@AhmedMahgoub295) March 17, 2024

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وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، مبدين إعجابهم بالطفل وذكائه، حيث علق أحدهم قائلا: "بسم الله ما شاء الله .. بارك الله فيه وفي والديه"، وأضاف آخر: "بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن..وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

المصدر: RT