عرض مصحف مملوكي يعود إلى القرن الرابع عشر للبيع في مزاد الفنون الإسلامية (صورة)

أقام دار "أوريينتال" للمزادات العالمية بمناسبة شهر رمضان الكريم، مزادا لبيع "فنون العالم الإسلامي"، يضم عدة قطع أثرية إسلامية بينها "مصاحف ومخطوطات قديمة، وقطع أثرية مزخرفة".

وعرض المزاد مصحفا مملوكيا ضخما يعود إلى القرن الرابع عشر - الخامس عشر، قدر ثمنه ابتداء من 42 يورو.

وتُعد هذه المخطوطة الكاملة للقرآن الكريم المثيرة للإعجاب بحجمها الضخم، نادرة جدا.

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وكان المزاد قد قدم أجزاء من مصحف كوفي يعود إلى شمال إفريقيا أو الشرق الأدنى، يرجع تاريخه إلى القرن التاسع، وقدر ثمنه ما بين 1000 و 1200 يورو.

جدير بالذكر أن مزاد "سوثبي" سبق وقدم مزادا للفنون الإسلامية، يضم صفحات من القرآن حيث الآيات مفصولة بحلقات دائرية صفراء مع نقاط حمراء، وعناوين السوَر مكتوبة باللون الأحمر، والأقسام النصية الإضافية مميزة بحواف هامشية بالألوان الأصفر والأحمر والأسود، ويقدر ثمن المصحف ما بين 15 و 25 ألف جنيه استرليني.

المصدر: "صدى البلد"