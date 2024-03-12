الكنيسة المصرية تعلن مقتل 3 رهبان بدير القديس مارمرقس في جنوب إفريقيا (صور)

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقتل 3 من الرهبان عقب تعرضهم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وذكرت الكنيسة في بيان تلقت RT نسخة منه "أن الحادث أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس".

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث.

كما توجه إلى الدير السفير المصري في جوهانسبورغ لمتابعة الموقف.

وأشارت الكنيسة أن البابا تواضروس الثاني يتابع لحظة بلحظة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحادث في انتظار معرفة أسبابه.

وأعربت الكنيسة عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، متقدمة بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة.

وذكرت مصادر أن الرهبان الثلاثة ينتمون للكنيسة المصرية ويخدمون في جنوب إفريقيا، وأن عملية الاستهداف وقعت في فجر الثلاثاء داخل دير القديس مرقس والأنبا صموئيل المعترف في جنوب إفريقيا.

ولازالت الأسباب وراء الهجوم والجهة المسؤولة لم تتضح بعد، والتحقيق ما زال جاريا في هذه القضية المشوبة بالغموض.

المصدر: RT