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مصر.. وقف قطع التيار الكهربائي

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مصر.. وقف قطع التيار الكهربائي
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يبدأ مركز التحكم القومي في شبكة الكهرباء المصرية، بتنفيذ قرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال طوال شهر رمضان، بمناسبة الشهر الكريم.

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وأكد مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء لجريدة "الوطن" المصرية، التزام فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى القرى والمراكز والأحياء وهي "شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء" بتطبيق قرار الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار.

وتعمل مصر على استمرار خطة التخفيف في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

المصدر: الوطن

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